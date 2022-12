Stand: 03.12.2022 21:20 Uhr Volleyball: SSC Schwerin siegt souverän

Die Volleyballerinnen des SSC Palmberg Schwerin sind in der Bundesliga ihrer Favoritenrolle gerecht geworden und haben in Straubing einen souveränen Sieg gefeiert. Der deutsche Rekordmeister setzte sich in drei Sätzen durch (25:8, 25:13, 25:21). Mit nur einer Niederlage aus sieben Spielen steht das Team von Trainer Felix Koslowski in der Tabelle auf Rang drei. | 03.12.2022 21:24