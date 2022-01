Stand: 05.01.2022 20:40 Uhr Volleyball: SSC Schwerin siegt in Potsdam

Die Volleyballerinnen des SSC Schwerin sind mit einem unerwartet deutlichen Sieg in das neue Jahr gestartet. Beim SC Potsdam gewann das Team von Trainer Felix Koslowski am Mittwochabend mit 3:0 (25:15, 25:23, 25:14) und schoben sich in der Bundesliga-Tabelle auf Platz fünf vor. | 05.01.2021 20:39