Stand: 19.12.2023 21:32 Uhr Volleyball: SSC Schwerin scheitert knapp an Meister Stuttgart

Den Volleyballerinnen des SSC Schwerin ist die Revanche für die 1:3-Niederlage im Supercup Mitte Oktober gegen MTV Stuttgart missglückt. Am Dienstagabend musste sich die Mannschaft von Cheftrainer Felix Koslowski beim Meister mit 2:3 (13:25, 25:20, 20:25, 28:26, 12:15) auch im ersten Aufeinandertreffen in der Volleyball-Bundesliga geschlagen geben. Damit gingen die Mecklenburgerinnen im zehnten Ligaspiel in dieser Saison zudem das erste Mal als Verliererinnen vom Feld, bleiben aber Spitzenreiter.