Stand: 10.02.2024 20:18 Uhr Volleyball: SSC Schwerin mit Heimsieg, auch SVG Lüneburg gewinnt

Die Volleyballerinnen des SSC Schwerin sind erfolgreich in die Zwischenrunde der Bundesliga gestartet. Gegen den Dresnder SC setzte sich das Team von Trainer Felix Koslowski mit 3:2 (21:25, 24:26, 28:26, 27:25, 15:7) durch. In der Männer-Bundesliga verbesserte sich die SVG Lüneburg auf Rang drei. Die Niedersachsen setzten sich mit 3:0 (25:20, 25:15, 25:18) in Freiburg durch. | 10.02.2024 20:17