Stand: 05.04.2022 22:24 Uhr Volleyball: SSC Schwerin legt in den Play-offs vor

Die Volleyballerinnen des SSC Schwerin haben das erste Spiel der Viertelfinal-Play-offs ("Best of Three") um die deutsche Meisterschaft gewonnen. In eigener Halle setzte sich das Team von Trainer Felix Koslowski am Dienstagabend gegen den VfB Suhlmit 3:2 (25:18, 25:14, 17:25, 22:25, 15:9) durch. Das zweite Spiel findet am Freitag (20 Uhr) in Suhl statt. | 05.04.2022 22:34