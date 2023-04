Stand: 08.04.2023 19:53 Uhr Volleyball: SSC Schwerin legt im Viertelfinale vor

Mit einem klaren Erfolg haben die Volleyballerinnen des SSC Schwerin den Grundstein für das Erreichen des Bundesliga-Halbfinals gelegt. Das Team von Cheftrainer Felix Koslowski feierte am Sonnabend im Auftaktspiel des Play-off-Viertelfinales gegen den USC Münster einen 3:0 (25:12, 25:18, 25:18)-Sieg. Gewinnt der Tabellenzweite am kommenden Sonnabend (19.30 Uhr) in Münster auch das zweite Duell in der Serie "Best of three", ist der Einzug in die Runde der besten vier Clubs perfekt. | 08.04.2023 19:52