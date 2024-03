Stand: 09.03.2024 21:05 Uhr BBL: Niederlagen für Baskets Oldenburg und BG Göttingen

Für die BG Göttingen und die Baskets Oldenburg gab es am 23.Spieltag der Basketball Bundesliga (BBL) nichts zu holen. Göttingen unterlag am Samstagabend beim Titelverteidiger Ulm mit 78:91 (43:44). Oldenburg verlor zu Hause deutlich mit 76:96 (35:55) gegen den Tabellenvierten Würzburg. Beide norddeutschen Teams stehen in der unteren Tabellenhälfte. Oldenburg ist Zwölfter, Göttingen folgt direkt dahinter. Ergebnisse und Tabelle | 09.03.2024 20:56