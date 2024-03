Stand: 09.03.2024 19:58 Uhr Volleyball: SSC Schwerin bezwingt MTV Stuttgart

Die Volleyballerinnen des SSC Schwerin haben die Chance gewahrt, die Zwischenrunde auf dem ersten Rang zu beenden. Am Samstagabend gewann die Mannschaft von Cheftrainer Felix Koslowski gegen den MTV Stuttgart mit 3:2 (25:23, 28:26, 22:25, 23:25, 15:12) und zog damit nach Punkten mit dem deutschen Meister gleich. Während der MTV bereits alle vier Partien bestritten hat, kann der SSC am kommenden Sonnabend in Suhl noch nachlegen und würde selbst mit einer 2:3-Niederlage Rang eins übernehmen.