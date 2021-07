Stand: 05.07.2021 11:38 Uhr Volleyball: SSC-Saisonstart gegen Potsdam

Die Volleyballerinnen des SSC Schwerin starten mit der Neuauflage des Pokalfinales in die neue Bundesliga-Saison. Am 6. Oktober empfängt das Team von Trainer Felix Koslowski den SC Potsdam in der eigenen Halle. Bei den Männern gastiert die SV Lüneburg zum Liga-Auftakt beim Rekordmeister VfB Friedsrichhafen, die Grizzlys Giesen starten in Berlin. | 05.07.2021 11:37