Volleyball: SSC Gastgeber bei Champions-League-Turnier

Nach der Spielabsage in der Bundesliga gibt es noch gute Nachrichten für den SSC Schwerin. Der Europäische Volleyballverband (CEV) führt für die Champions League einen Turniermodus ein - der zwölfmalige deutsche Meister wird Gastgeber der Rückrunde der Gruppenphase. Demnach soll der SSC in der ersten Dezemberwoche 2020 in Florenz auf seine drei Gegner Scandicci und Busto Arsizio aus Italien sowie Rzeszów aus Polen treffen. Für die Rückrunde in der ersten Februarwoche ist dann Schwerin Austragungsort. | 31.10.2020 13:03