Stand: 12.04.2023 21:22 Uhr Volleyball-Play-offs: Lüneburg verliert Spiel eins

Die Bundesliga-Volleyballer der SVG Lüneburg sind im Play-off-Halbfinale mit einer Niederlage in die "Best of Five"-Serie gestartet. Die Niedersachsen unterlagen in eigener Halle dem VfB Friedrichshafen mit 2:3 (20:25,25:17,21:25,25:19,12:15). Das zweite Spiel findet am Sonntag (17:30 Uhr) in Friedrichshafen statt. | 12.04.2023 2121