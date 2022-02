Stand: 15.02.2022 09:43 Uhr Volleyball-Play-offs: Giesen muss gegen den Meister ran

Im Play-off-Viertelfinale um die deutsche Volleyball-Meisterschaft treffen die Grizzlys Giesen auf Titelverteidiger Berlin Volleys. Diese Begegnung ergibt sich bereits zwei Spieltage vor Ende der Bundesliga-Zwischenrunde aus der Tabellensituation. Die Niedersachsen bleiben in ihrer Vierergruppe auf jeden Fall Schlusslicht, Berlin ist in der anderen Gruppe nicht mehr von Platz eins zu verdrängen. Gespielt wird das Viertelfinale ("Best of three") vom 12. März an. | 15.02.2022 09:43