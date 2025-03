Stand: 14.03.2025 10:50 Uhr Volleyball-Nationalspielerin Hölzig verlängert in Schwerin

Volleyball-Rekordmeister SSC Schwerin kann weiter auf seine Kapitänin Anne Hölzig bauen. Wie der Verein am Freitag mitteilte, verlängerte die Nationalspielerin ihren Vertrag bis zum Ende der Saison 2025/26. "Ich freue mich darauf, gemeinsam mit der Mannschaft sowohl in dieser als auch in der nächsten Saison um Titel zu kämpfen", sagte die 27 Jahre alte Außenangreiferin, die seit 2021 das Schweriner Trikot trägt.