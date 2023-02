Stand: 18.02.2023 18:35 Uhr Volleyball: Lüneburg verliert in Düren

Die Volleyballer des SVG Lüneburg haben in der Zwischenrunde der Bundesliga die zweite Niederlage hinnehmen müssen. Am Sonnabend unterlagen die Niedersachsen in Düren 1:3 (25:23, 18:25, 29:31, 20:25) und rutschten in der Vierertabelle auf den letzten Platz ab. | 18.02.2023 18:34