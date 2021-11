Stand: 03.11.2021 22:09 Uhr Volleyball: Lüneburg verliert Heimspiel gegen Düren

Die SVG Lüneburg kommt in dieser Saison der Volleyball-Bundesliga weiter nicht in Schwung. Die Mannschaft von Trainer Stefan Hübner verlor am Mittwochabend gegen die Powervolleys Düren 1:3 (25:22, 23:25, 22:25, 21:25). Nach sieben Spielen haben die Niedersachsen lediglich sechs Punkte auf dem Konto. Überblick | 03.11.2021 22:00