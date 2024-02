Stand: 24.02.2024 22:32 Uhr Volleyball: Lüneburg unterliegt bei Tabellenführer Berlin

Die Volleyballer der SVG Lüneburg haben am vorletzten Spieltag der Hauptrunde das Bundesliga-Spitzenspiel bei den Berlin Volleys verloren. Am Samstagabend unterlagen die Niedersachsen beim Tabellenführer in der Hauptstadt 2:3 (16:25, 20:25, 25:20, 25:21, 9:15) und rutschten auf den vierten Tabellenplatz ab. Die TSV Giesen Grizzlys bezwangen den SSC Karlsruhe mit 3:0 (25:23,25:13,25:23) und sind weiter Zweiter. Ergebnisse und Tabelle | 24.02.2022 22:31