Stand: 10.03.2021 21:24 Uhr Volleyball: Lüneburg startet mit Sieg in die Play-offs

Die SVG Lüneburg ist mit einem Sieg in die Viertelfinal-Play-offs der Volleyball-Bundesliga gestartet. In der heimischen Gellersenhalle setzten sich die Niedersachsen mit 3:2 (25:21, 21:25, 25:21, 17:25, 16:14) gegen die Volleys Herrsching durch. Bereits am Sonnabend (19 Uhr) können die Lüneburger in Herrsching mit einem weiteren Sieg die "Best of three"-Serie für sich entscheiden und ins Halbfinale einziehen. Anderenfalls gibt es ein drittes Spiel am Sonntag (15 Uhr) ebenfalls in Herrsching. | 10.03.2021 21:23