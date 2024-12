Stand: 21.12.2024 19:35 Uhr Volleyball: Lüneburg schlägt Düren

Die SVG Lüneburg bleibt in der Volleyball-Bundesliga der Männer erster Verfolger von Tabellenführer Berlin. Am Samstagabend setzten sich die Niedersachsen in eigener Halle mit 3:0 (25:18, 25:21, 25:20) gegen Düren durch. Die SVG hat nun 31 Punkte auf dem Konto, fünf weniger als Berlin. | 21.12.2024 19:35