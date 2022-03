Stand: 24.03.2022 21:55 Uhr Volleyball: Lüneburg scheitert im Viertelfinale an Frankfurt

Für die SVG Lüneburg ist im Play-off-Viertelfinale der Volleyball-Bundesliga ausgeschieden. Die Niedersachsen verloren am Donnerstag auch Spiel zwei der "Best of three"-Serie gegen die Volleys Frankfurt mit 1:3 (23:25, 25:22, 24:26, 23:25). Ergebnisse/Tabelle | 24.03.2022 21:55