Stand: 06.03.2021 21:36 Uhr Volleyball: Lüneburg in den Play-offs gegen Herrsching

Die SVG Lüneburg hat die Hauptrunde der Volleyball-Bundesliga als Tabellenfünfter abgeschlossen. Die Niedersachsen verloren beim Hauptrunden-Ersten VfB Friedrichshafen 2:3 (21:25, 25:23, 23:25, 25:22,9:15). In den Viertelfinal-Play-offs geht es nun nach dem Modus "Best of Three" gegen den TSV Herrsching. Los geht's am 10. März in der Gellersenhalle. Die Grizzlys Giesen haben hingegen die Play-offs verpasst. In Hildesheim unterlagen sie den Netzhoppers KW-Bestensee mit 1:3 (25:23, 19:25, 25:27, 23:25) und beendeten die Hauptrunde als Tabellen-Neunter. | 06.03.2021 21:35