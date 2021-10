Stand: 06.10.2021 21:30 Uhr Volleyball: Lüneburg, Giesen und Schwerin starten mit Niederlagen

Die Nordclubs sind mit Niederlagen in die Volleyball-Bundesliga gestartet. Bei den Männern unterlag die SVG Lüneburg mit 1:3 (20:25, 23:25, 25:13, 12:25) beim VfB Friedrichshafen. Die Giesen Grizzlys verloren ihr Auswärtsspiel in der Hauptstadt: Bei Meister Berlin Volleys gab es ein 0:3 (23:25, 23:25, 18:25). Bei den Frauen musste sich der SSC Schwerin ebenfalls geschlagen geben. Das Team von Trainer Felix Koslowski verlor am Mittwoch in eigener Halle gegen den SC Potsdam mit 2:3 (20:25, 25:23, 25:19, 19:25, 11:15). | 06.10.2021 21:29