Stand: 19.02.2022 19:37 Uhr Volleyball: Grizzlys Giesen unterliegen Herrsching

Die Grizzlys Giesen haben in der Zwischenrunde der Volleyball-Bundesliga ihr vorletztes Spiel verloren. Gegen die Volleys Herrsching hieß es am Samstagabend in eigener Halle 1:3 (25:27, 25:16, 17:25, 11:25). In einer Woche steigt das Niedersachsenduell bei der SVG Lüneburg. Die Grizzlys stehen bereits als Gruppenletzter fest und treffen zum Auftakt der Play-offs auf Meister Berlin Volleys. | 19.02.2022 19:36