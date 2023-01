Stand: 14.01.2023 19:38 Uhr Volleyball: Grizzlys Giesen besiegen Meister Berlin Volleys

Den Grizzlys Giesen ist in der Volleyball-Bundesliga der Männer ein großer Erfolg gelungen. Die Niedersachsen gewannen in eigener Arena mit 3:0 (25:20, 25:16, 25:22) gegen die Berlin Volleys und fügten dem amtierenden deutschen Meister die zweite Saisonniederlage zu. Vor 1.700 Zuschauern boten die Gastgeber eine starke Leistung. Im zweiten Satz gestatteten sie dem Titelverteidiger nur 16 Punkte - so deutlich hatten die Volleys in dieser Bundesliga-Saison noch keinen Satz verloren. Ergebnisse und Tabelle | 14.01.2023 19:22