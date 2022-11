Stand: 12.11.2022 19:13 Uhr Volleyball: Giesen unterliegt in Berlin klar

Die Volleyballer der Grizzlys Giesen haben in der Bundesliga eine klare Auswärtsniederlage hinnehmen müssen. Beim ungeschlagenen Tabellenführer verloren die Niedersachsen 0:3 (14:25, 12:25, 20:25) und kamen ihrem Kontrahenten vor allem mit einer schwachen Annahme entgegen. Dass Giesen den Ausgang des dritten Satzes bis zum 19:20 offen gestaltete, lag in erster Linie an nachlassender Konzentration bei den Berlinern. | 12.11.2022 19:12