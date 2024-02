Stand: 11.02.2024 21:20 Uhr Volleyball: Giesen siegt bei Haching München

Die Volleyballer des TSV Giesen haben in der Bundesliga den nächsten Sieg gefeiert. Die Niedersachsen gewannen am Sonntag bei Haching München mit 3:0 (25:18, 25:17, 25:23). Mit dem 15. Saisonsieg nun 44 Zählern haben sie sich an der SVG Lüneburg vorbei auf Platz zwei geschoben und sind nur noch drei Punkte hinter Spitzenreiter Berlin, der am Wochenende in Dachau gepatzt hatte (2:3). Die SVG hatte am Sonnabend 3:0 (25:20, 25:15, 25:18) in Freiburg gewonnen und hat 43 Zähler auf dem Konto. Ergebnisse und Tabelle | 11.02.2024 21:20