Stand: 26.03.2024 21:54 Uhr Volleyball: Giesen legt im Halbfinale vor

Die Grizzlys Giesen haben im Halbfinale der Volleyball-Bundesliga vorgelegt. Die Niedersachsen entschieden am Dienstag das erste Spiel der "Best of five"-Serie gegen den früheren Serienmeister VfB Friedrichshafen mit 3:2 (25:22, 25:22, 19:25, 21:25, 19:17) für sich. Im kommenden Duell am Sonnabend (20 Uhr) besitzen die Friedrichshafener Heimrecht. Im zweiten Halbfinale trifft Titelverteidiger Berlin auf die SVG Lüneburg. Das erste Duell steigt am Mittwoch (19.30 Uhr) in Berlin. | 26.03.2024 21:52