Stand: 09.02.2024 22:59 Uhr Volleyball: Giesen Grizzlys springen wieder auf Rang zwei

Die Giesen Grizzlys haben in ihrem 17. Saisonspiel in der Volleyball-Bundesliga ihren 14. Sieg gefeiert. Die Niedersachsen gewannen am Freitagabend mit 3:1 (16:25, 25:23, 25:23, 25:20) beim TSV Herrsching und zogen damit in der Tabelle wieder an der SVG Lüneburg vorbei auf den zweiten Tabellenplatz. Für die Grizzlys geht es schon am Sonntag weiter: Um 18 Uhr steht das Auswärtsspiel beim TSV Unterhaching auf dem Programm. Überblick | 09.02.2024 22:16