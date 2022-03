Stand: 19.03.2022 19:42 Uhr Volleyball: Giesen Grizzlys scheiden im Viertelfinale aus

Für die Volleyball-Männer des Bundesligisten TSV Giesen Grizzlys ist die Saison beendet. Die Niedersachsen verloren am Samstagabend gegen Titelverteidiger Berlin Volleys mit 1:3 (25:22, 14:25, 21:25, 11 25) und schieden damit in den Viertelfinal-Play-offs nach dem Modus "best of three" aus. Der elfmalige Titelträger aus der Hauptstadt hatte bereits das erste Spiel am vergangenen Sonntag zu Hause mit 3:0 gewonnen. | 19.03.2022 19:42