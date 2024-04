Stand: 06.04.2024 20:47 Uhr Volleyball: Giesen Grizzlys müssen ins fünfte Spiel

Die Volleyballer der Giesen Grizzlys haben den ersten "Matchball" im Kampf um den Einzug ins Play-off-Finale vergeben. Die Niedersachsen verloren das vierte Duell der Vorschlussrunde beim VfB Friedrichshafen mit 0:3 (21:25, 25:27, 20:25). Damit steht es in der Runde nach dem Modus "best of five" nun 2:2. Als Tabellenzweiter der Hauptrunde haben die Grizzlys im entscheidenden fünften Duell am kommenden Mittwoch (19 Uhr) Heimrecht. Übersicht | 06.04.2024 20:45