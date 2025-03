Stand: 30.03.2025 19:22 Uhr Volleyball: Giesen Grizzlys müssen gegen Berlin ran

Volleyball-Bundesligist Giesen Grizzlys trifft im Halbfinale um die deutsche Meisterschaft auf Titelverteidiger Berlin Volleys. Der Club aus der Hauptstadt setzte sich im Viertelfinale am Sonntag auch im zweiten Spiel gegen die Netzhoppers KW-Bestensee durch. Das erste Halbfinalduell (Modus: Best of three) findet am 5. April in Berlin statt. Im zweiten Halbfinalduell stehen sich die SVG Lüneburg und der VfB Friedrichshafen gegenüber. Los geht's am 5. April in Lüneburg. | 30.03.2025 19:21