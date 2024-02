Stand: 15.02.2024 20:36 Uhr Volleyball: Giesen Grizzlys feiern klaren Heimsieg

Die TSV Giesen Grizzlys sind am 19. Spieltag der Volleyball-Bundesliga der Männer zu einem ungefährdeten Heimsieg gekommen. Gegen Aufsteiger ASV Dachau setzten sich die Niedersachsen am Donnerstagabend mit 3:0 (25:11, 25.17, 25:20) durch. Giesen zog durch den Erfolg in der Tabelle an der SVG Lüneburg vorbei und ist nun erster Verfolger von Spitzenreiter Berlin Volleys. Ergebnisse und Tabelle | 15.02.2024 20:36