Stand: 14.12.2023 21:39 Uhr Volleyball: Giesen Grizzlys besiegen Steaua Bukarest

Die Volleyball-Männer der TSV Giesen Grizzlys dürfen weiterhin vom Einzug ins Viertelfinale des CEV Challenge Cups träumen. Die Niedersachsen setzten sich am Donnerstagabend in ihrer heimischen Arena gegen Steaua Bukarest nach großem Kampf mit 3:2 (20:25, 25:20, 20:25, 25:21, 16:14) durch. Das Rückspiel findet am Donnerstag kommender Woche in der rumänischen Hauptstadt statt. Die Grizzlys nehmen erst zum zweiten Mal in ihrer Historie an einem internationalen Wettbewerb teil. | 14.12.2023 21:38