Stand: 09.01.2021 21:22 Uhr Volleyball: Giesen Grizzlys besiegen Spitzenreiter Düren

Die Volleyball-Männer der TSV Giesen Grizzlys haben am Samstagabend in der Bundesliga für eine große Überraschung gesorgt. Die Niedersachsen rangen in eigener Halle den Spitzenreiter Powervolleys Düren mit 3:2 (25:20, 22:25, 25:20, 19:25, 15:10) nieder. Im Tie-Break bewiesen die Grizzlys starke Nerven. Giesen kletterte in der Tabelle mit jetz zwölf Punkten auf den siebten Tabellenplatz. Die SVG Lüneburg ist mit neun Zählern Neunter. Ergebnisse und Tabelle | 09.01.2021 21:20