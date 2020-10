Stand: 31.10.2020 21:56 Uhr Volleyball: Erster Saisonsieg für die Giesen Grizzlys

Die Giesen Grizzlys haben in der Volleyball-Bundesliga den ersten Saisonsieg geschafft. Am Sonnabend gab es in eigener Halle einen 3:0 (25:14, 25:19, 25:21)-Erfolg gegen die TSV Unterhaching. Die SVG Lüneburg hingegen verlor ihr Heimspiel gegen die Netzhoppers KW Bestensee 2:3 (23:25,18:25,25:18,26:24,14:16). | 31.10.2020 21:55