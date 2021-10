Stand: 23.10.2021 20:58 Uhr Volleyball: Erster Saisonsieg für SSC Schwerin

Die Volleyball-Frauen des SSC Schwerin haben am Sonnabend ihren ersten Saisonsieg in der laufenden Bundesliga-Spielzeit gefeiert. Die Mecklenburgerinnen gewannen in fünf Sätzen bei Schwarz-Weiß Erfurt. Im entscheidenden Durchgang setzte sich der SSC mit 15:11 durch und sicherte sich so den 3:2-Erfolg. Ergebnisse und Tabelle. | 23.10.2021 120:58