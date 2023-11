Stand: 09.11.2023 21:13 Uhr Volleyball: Erster Saisonsieg für Giesen

Die TSV Giesen hat in der Volleyball-Bundesliga im dritten Saisonspiel den ersten Sieg gefeiert. Gegen die Netzhoppers KW setzten sich die Niedersachsen am Donnerstagabend mit 3:0 (25:14,25:18,26:24) durch und verbesserten sich in der Tabelle auf Rang acht. | 09.11.2023 21:12