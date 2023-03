Stand: 18.03.2023 21:45 Uhr Volleyball: Dämpfer für den SSC aus Schwerin

Die Schweriner Bundesliga-Volleyballerinnen haben im Kampf um eine gute Ausgangsposition in den Play-offs einen Dämpfer hinnehmen müssen. Am Sonnabend kam die Mannschaft von Trainer Felix Koslowski beim USC Münster nach einer wechselhaften Partie zwar zu einem 3:2 (25:19, 17:25, 13:25, 25:8, 15:13)-Erfolg, musste aber einen Punkt an die Gastgeberinnen abtreten. In der Tabelle ist der SSC Zweiter, ist aber punktgleich mit Verfolger Potsdam. | 18.03.2023 21:44