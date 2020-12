Stand: 19.12.2020 17:52 Uhr Volleyball: Corona-Fälle bei Lüneburg und Giesen

Bei den Bundesliga-Volleyballern der SVG Lüneburg hat es einen positiven Corona-Test gegeben. Um wen es sich handelt, wurde nicht mitgeteilt. Weil auch weitere Teammitglieder nun in Quarantäne sind, wurde das für Sonnabend angesetzte Spiel gegen Friedrichshafen abgesagt. Auch die Partie der Grizzlys Giesen bei den Netzhoppers KW-Bestensee ist Corona-bedingt abgesetzt worden. Eine Begleitperson aus "dem engeren Umfeld" der Niedersachsen war positiv getestet worden. Die nächste Partie der SVG ist erst Mitte Januar angesetzt, Giesen soll laut Spielplan noch am Mittwoch in Herrsching antreten. | 19.12.2020 17:52