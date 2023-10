Stand: 06.10.2023 13:07 Uhr Volleyball Bundesliga erteilt 22 Erstliga-Lizenzen

Einen Tag vor dem Start der Saison bei den Frauen hat die Volleyball Bundesliga (VBL) allen Frauen- und Männerteams Erstliga-Lizenzen erteilt. Bei den Männern gehen zwölf Mannschaften an den Start, aus dem Norden sind die SVG Lüneburg und der TSV Giesen dabei. Bei den Frauen gehen neben dem SSC Schwerin neun weitere Teams an den Start. Die Männer-Bundesliga wurde von neun auf zwölf Mannschaften vergrößert, bei den Frauen spielen in der kommenden Saison zwei Teams weniger als zuletzt. | 06.10.2023 13:07