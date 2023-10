Stand: 27.10.2023 22:45 Uhr Volleyball-Bundesliga: Sieg für SVG Lüneburg, Giesen verliert

Den Volleyballern der SVG Lüneburg ist ein erfolgreicher Start in die neue Bundesliga-Saison geglückt. Die Mannschaft von Trainer Stefan Hübner setzte sich am Freitagabend gegen die Netzhoppers KW-Bestensee sehr souverän mit 3:0 (25:17, 25:19, 25:15) durch und übernahm damit zumindest erst einmal die Tabellenführung. Das hatte auch damit zu tun, dass den TSV Giesen Grizzlys bei ihrer Niederlage in Berlin ein Satzgewinn gelang. Bei den Volleys unterlag Giesen aber 1:3 (25:21, 20:25, 17:25, 27:29). Ergebnisse und Tabelle | 27.10.2023 22:45