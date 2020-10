Stand: 11.10.2020 10:23 Uhr Vizepräsident Brinkmann zieht sich aus DSV zurück

Leistungssportdirektor Thomas Kurschilgen hat den nahenden Rückzug von Vizepräsident Uwe Brinkmann aus dem Deutschen Schwimm-Verband beklagt. "Wieder einmal tragen die Verhaltensweisen einiger Präsidialen in den Landeschwimmverbänden dazu bei, dass Aufbruch und Erneuerung im DSV mit dem Rückzug von Uwe Brinkmann einen herben Dämpfer erhalten", sagte Kurschilgen. Am 21. November soll bei der Mitgliederversammlung in Kassel ein neuer Präsident gewählt werden. Brinkmann kündigte für diesen Termin seinen Abschied an. Für weitere Amtsaufgaben im DSV stehe der Verleger aus Hannover außerdem nicht zur Verfügung. | 12.10.2020 12:12