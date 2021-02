Stand: 16.02.2021 23:09 Uhr Vierte Niederlage in Serie für Fischtown, Sieg für Grizzlys

Die Fischtown Pinguins haben ihr Heimspiel in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gegen die Kölner Haie verloren. Das 0:2 (0:1, 0:1, 0:0) gegen den Verfolger war bereits die vierte Niederlage in Folge für das Team aus Bremerhaven, das den Anschluss an Spitzenreiter Berlin verloren hat. Die Grizzlys Wolfsburg haben mit Fischtown nach Punkten gleichgezogen. Die Niedersachsen siegten durch ein Tor von Gerrit Fauser 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0) nach Verlängerung bei der Düsseldorfer EG, dem Zweiten der Nordgruppe. Überblick | 16.02.2021 22:55