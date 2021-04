Stand: 02.04.2021 12:16 Uhr Vier Wochen Pause für Handball-Torwart Bitter

Handball-Bundesligist TVB Stuttgart muss voraussichtlich vier Wochen lang auf Nationaltorhüter Johannes Bitter verzichten. Der 38-Jährige, der im Sommer zum Zweitligisten HSV Hamburg wechseln wird, ist aufgrund bereits länger anhaltender Knieprobleme am Meniskus operiert worden. Damit könnte Bitter auch der Nationalmannschaft in den EM-Qualifikationsspielen am 29. April in Bosnien-Herzegowina sowie am 2. Mai in Stuttgart gegen Estland fehlen. | 02.04.2021 12:12