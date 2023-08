Stand: 12.08.2023 18:31 Uhr Vielseitigkeitsequipe bei EM auf Medaillenkurs

Das deutsche Vielseitigkeits-Team ist bei der Europameisterschaft in Frankreich trotz eines Sturzes von Michael Jung auf Medaillen-Kurs. Jung fiel am Sonnabend auf der Geländestrecke mit Chipmunk an einem Wasserhindernis und durfte daher nicht mehr weiter reiten. Der dreimalige Olympiasieger und sein Pferd haben sich nicht verletzt. Die deutsche Equipe, aktuell Zweiter hinter Großbritannien, besteht nun nur noch aus Sandra Auffarth (Ganderkesee) mit Viamant, Malin Hansen-Hotopp aus Gransebieth mit Quidditch und Christoph Wahler aus Bad Bevensen mit Carjatan. Im Einzel hat Auffarth die besten Chancen auf eine Medaille. Die 36-Jährige liegt auf Rang drei. | 12.08.2023 18:29