Vielseitigkeits-WM: Deutschlands Reiter haben Gold im Visier

Die deutschen Vielseitigkeitsreiter und der dreimalige Olympiasieger Michael Jung (Horb) haben bei der WM in Pratoni del Vivaro Gold in der Teamwertung im Visier. Nach dem Geländeritt am Sonnabend führt die Equipe des neuen Bundestrainers Peter Thomsen die Mannschafts-Wertung an. Jung sowie Tokio-Olympiasiegerin Julia Krajewski (Warendorf) und Ex-Weltmeisterin Sandra Auffarth (Ganderkesee) blieben im Gelände ohne Hindernis- und Zeitfehler. | 17.09.2022 16:02