Stand: 15.08.2022 09:51 Uhr Vielseitigkeit: Nationalteam mit Auffarth und Wahler

Ex-Weltmeisterin Sandra Auffarth (Ganderkesee) mit Viamant und Christoph Wahler (Bad Bevensen) mit Carjatan gehören zum deutschen Vielseitigkeits-Team bei der WM in Italien. Komplettiert wird es von Olympiasiegerin Julia Krajewski und Mehrfach-Champion Michael Jung. Die in Warendorf lebende Krajewski wurde mit ihrem Gold-Pferd Amande nominiert. Ex-Weltmeister Jung (Horb) reitet in knapp vier Wochen bei der WM in Pratoni bei Rom sein Pferd Chipmunk. | 15.08.2022 09:46