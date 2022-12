Stand: 10.12.2022 15:23 Uhr Vfl Wolfsburg mit Unentschieden in die Vorbereitung gestartet

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat im ersten Testspiel in der Wintervorbereitung Unentschieden gespielt. Die Partie gegen den dänischen Tabellenführer FC Nordsjaelland endete 1:1. Mattias Svanberg erzielte in der 28. Minute die Führung für die Niedersachsen. Benjamin Nygren konnte in der 78. Minute ausgleichen. Das Spiel fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Am kommenden Sonnabend testet der Tabellensiebte der Bundesliga dann beim FC Brentford. | 10.12.2022 15:15