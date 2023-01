Stand: 25.01.2023 08:46 Uhr VfL Wolfsburg: Guilavogui bleibt

Josuha Guilavogui bleibt beim Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg und wird nicht zum VfB Stuttgart wechseln. Das machten Sportdirektor Marcel Schäfer und Trainer Niko Kovac nach dem 5:0-Sieg der Niedersachsen am Dienstagabend bei Hertha BSC deutlich. "Ich möchte auch vieles, das geht auch nicht alles. Ich sehe im Moment keinen Grund, warum wir ihn abgeben sollten", sagte Schäfer. Der 32 Jahre alte Mittelfeldspieler, der bei Wolfsburg momentan kein Stammspieler ist, hatte seinen Wechselwunsch hinterlegt. In Berlin wurde er eingewechselt und kam so zu seinem 195. Bundesliga-Einsatz für die "Wölfe". | 25.01.2023 08:44