Stand: 10.06.2021 12:02 Uhr VfL Wolfsburg wohl auch in der nächsten Saison mit Philipp

Offensivspieler Maximilian Philipp wird offenbar auch in der nächsten Saison für den VfL Wolfsburg spielen. Der Fußball-Bundesligist hatte den 27-Jährigen zunächst nur für ein Jahr von Dynamo Moskau ausgeliehen und eine vereinbarte Kaufoption nicht genutzt. Aktuell verhandeln beide Clubs, da Philipp gern in Wolfsburg bleiben und auch der VfL den Spieler halten möchte. "Es scheint so, dass es ganz gut aussieht, aber eingetütet ist noch nichts", sagte Manager Jörg Schmadtke den "Wolfsburger Nachrichten". | 10.06.2021 12:02