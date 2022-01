Stand: 30.01.2022 09:43 Uhr VfL Wolfsburg will Kopenhagen-Stürmer Wind verpflichten

Der dänische Erstligist FC Kopenhagen hat vom Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg ein Angebot für Stürmer Jonas Wind erhalten. Wie der Club aus der Superligaen auf seiner Website mitteilte, laufen derzeit Verhandlungen zwischen beiden Vereinen. Der 22-jährige Däne erzielte in der Liga bisher in 16 Spielen sechs Treffer. Wind könnte VfL-Torjäger Wout Weghorst ersetzen. Der englische Premier-League-Club FC Burnley ist offenbar an einer Verpflichtung des Niederländers interessiert. | 30.01.2022 09:38